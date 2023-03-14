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  • Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklif ettiği anları paylaştı. ''Hayatta başıma gelen en güzel şeysin''

Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklif ettiği anları paylaştı. ''Hayatta başıma gelen en güzel şeysin''

Masterchef yarışması ile tanınan ve değişimiyle gündeme gelen Barbaros Yoloğlu sosyal medya hesabından sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı. Masterchef Barbaros "Hayatta başıma gelen en güzel şeysin" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:20
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Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklif ettiği anları paylaştı.

Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklif ettiği anları paylaştı. ''Hayatta başıma gelen en güzel şeysin''
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'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya birinciliği kaptıran Barbaros Yoloğlu mutlu anlarını paylaştı.

Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz gün kız arkadaşı Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi etti. O anları paylaşan MasterChef Barbaros sevgilisini bir hayli şaşırttı.

Eski yarışmacı paylaşımında "Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini… Ben buradayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgide saklı sevelim sevilelim seni seviyorum, hayatta başıma gelen en güzel şeysin" dedi.

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