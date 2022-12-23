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Usta ve unutulmaz oyuncu Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonun çalışmaları için yapının söküm işi tamamlandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 23:07
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Usta oyuncu Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı

Usta ve unutulmaz oyuncu Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı
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İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonu için bir süre önce çalışmalara başlamıştı.

Fen işleri müdürlüğünce kasım ayında ihaleye çıkan Hulusi Kentmen Anı Evi, sivil mimarlık örneği yapının rekonstrüksiyonu yapım işinin fiili yer teslimi geçtiğimiz hafta yapıldı.

Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları için mevcut yapının el ile söküm çalışmaları tamamlandı.

Söküm işlemlerinin ardından, Hulusi Kentmen Anı Evi’nde 240 gün iş süresi içinde tamamlanması planlanan uygulama çalışmaları başladı.

Çalışmaların ardından Hulusi Kentmen’in çocukluğunu geçirdiği evi, aslına uygun bir şekilde İzmit’e kazandırılacak.

Rekonstrüksiyon nedir?

Rekonstrüksiyon, mimarlıkta bir yapının kalıntıları ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması işlemine denir.

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