Ruslar Chasiv Yar'ı ele geçirmek üzere. Ukrayna savaşın başından beri en zor zamanını yaşıyor

Moskova ordusu Şubat ayında ele geçirdiği Avdiivka'nın batısında ilerliyor. Bugün sabah saatlerinde yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Rus ordusu, Chasiv Yar'a varmak üzere.

Chasiv Yar yakınlarında savaşan Ukrayna'nın 225. Saldırı Taburu'nun komutanı Oleh Shyriaiev, daha fazla top mermisinin birliklerinin pozisyonlarını korumasına yardımcı olacağını belirtti. Komutan “Umarım yakında top mermileri alırız” dedikten sonra müttefikler tarafından sağlanan mühimmatın geçmişte savaş alanında önemli fark yarattığını da sözlerine ekledi.

Shyriaiev’in “Durumu lehimize önemli ölçüde değiştiren misket bombaları aldık ve başarılı bir şekilde karşı saldırıya geçmeyi başardık” ifadeleri oldukça dikkat çekti. Zira misket bombaları pek çok ülke tarafından yasak ve bunları kullanmak savaş suçu sayılıyor. Fakat Ukrayna'daki çatışmada her iki tarafın da misket bombası kullandığı biliniyor. Kiev yönetimi bu mühimmatları sadece düşman askerlerinin yoğun olduğu bölgeleri dağıtmak için kullanacağına söz vermişti.

Shyriaiev daha eğitimli birliklerin ve uzun menzilli silahların Ukrayna'nın topraklarını daha etkili bir şekilde savunmasına yardımcı olacağını söyledi belirttikten sonra “Eğer uzun menzilli silahlar alırsak, Rus güçlerinin lojistik ve ikmal kaynaklarını ciddi ölçüde kesebiliriz. Aksi halde burada daha fazla direnmemiz mümkün değil. Direnecek gücümüz de savaşma motivasyonumuz da tükenmek üzere. Bir an evvel yardımların gelmesi şart” dedi.

Ukrayna halihazırda müttefiklerinden bazı uzun menzilli füzeler almış durumda ve bunlar Rus hava alanlarına, mühimmat depolarına, komuta merkezlerine ve askeri birliklerine karşı büyük başarılara imza attı. Rusya Salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Kırım'a, ABD üretimi Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile saldırarak ilhak edilmiş yarımadadaki Rus hava savunmasını delmeye çalıştığını ve altı tanesinin düşürüldüğünü açıklamıştı.

Ruslar için “Büyük kayıplar veriyorlar, askerlerimiz çok sayıda asker öldürüyor” diye konuşan komutan “Ancak düşmanın burada durumu önemli ölçüde etkileyen çok sayıda İHA'ya sahip olduğunu vurgulamalıyım” diye ekledi.

Rusya'nın 2022 başlarındaki işgalinden bu yana her iki tarafta da kayıplar oldukça yüksek seviyelere çıktı. Ancak çok daha büyük bir orduya ve daha fazla silah ve mühimmata sahip olan Rusya, en şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın doğusunda üstünlüğü ele geçirmiş durumda.

Bazı Ukraynalı yetkililer Moskova'nın bu tarihte kasabayı ele geçirmek isteyebileceğini iddia etseler de Shyriaiev, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü'nü kutlayacağı 9 Mayıs'a kadar Rus güçlerinin Chasiv Yar'a giremeyeceğinden emin.

Komutan, birliklerinin son zamanlarda daha fazla zırhlı araç ve insansız hava aracı aldığını, bunun da taburunun yaralı askerleri tahliye etme yeteneği de dahil olmak üzere lojistiği kolaylaştırdığını söyledi.