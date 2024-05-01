Şarküteri dolabı alev aldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Hakkı S.'ye ait dükkanın şarküteri bölümünde aniden meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangının başlangıç noktasının şarküteri dolabının elektrik tesisatından kaynaklandığı aktarılırken, işyerinin bir bölümü zarar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek alevlerin diğer bölgelere sıçramasını engel oldu.

3 katlı binada çıkan ekiplerin müdahalesi neticesinde başka alanlar sıçramadan son buldu.