Usta oyuncu oğlunun mürüvvetini gördü

Usta oyuncu Mehmet Esen bir dönem Almanya'da yaşamış ve orada Alman vatandaşı bir doktorla nikah masasına oturmuştu.

Bu birliktelikten Faruk adında bir oğlu olan Esen daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

Alman eşiyle yollarını ayıran usta oyuncu oğluyla bağını koparmadı. Fırsat buldukça yurtdışına oğlunu ziyarete giden Esen, Faruk'un mürüvvetini gördü.

Oğlunu bu özel gününde yalnız bırakmayan usta oyuncu Stokholm'e gitti.

Törenden renkli kareleri paylaşan Esen altına, 'Evlat, mutluluk' notunu düştü.

