Usta oyuncu oğlunun mürüvvetini gördü

Oyuncu Mehmet Esen oğlu Faruk Esen'i evlendirdi. Büyük mutluluk yaşayan usta oyuncu sosyal medya hesabından düğünden kareler paylaştı.

Usta oyuncu oğlunun mürüvvetini gördü

Usta oyuncu Mehmet Esen bir dönem Almanya'da yaşamış ve orada Alman vatandaşı bir doktorla nikah masasına oturmuştu.

mehmet-esen.jpg

Bu birliktelikten Faruk adında bir oğlu olan Esen daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

mehmet-esen-4.jpg

Alman eşiyle yollarını ayıran usta oyuncu oğluyla bağını koparmadı. Fırsat buldukça yurtdışına oğlunu ziyarete giden Esen, Faruk'un mürüvvetini gördü.

mehmet-esen-7.jpg

Oğlunu bu özel gününde yalnız bırakmayan usta oyuncu Stokholm'e gitti.

mehmet-esen10.jpg

Törenden renkli kareleri paylaşan Esen altına, 'Evlat, mutluluk' notunu düştü.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ay’a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz Siyaset
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ay’a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz
A Milli Takım'ın Japonya maçı hakkında yeni gelişme Spor
A Milli Takım'ın Japonya maçı hakkında yeni gelişme
İngiltere ile göçmen anlaşmasının arkasında Kanal İstanbul mu var? Flaş iddia! Siyaset
İngiltere ile göçmen anlaşmasının arkasında Kanal İstanbul mu var? Flaş iddia!
İnternet fenomenlerini üzecek haber: ‘Tehlikeli iş’ kapsamına alındı Güncel
İnternet fenomenlerini üzecek haber: ‘Tehlikeli iş’ kapsamına alındı
Araç alacaklar dikkat. Fiyat listeleri değişti Teknoloji - Otomotiv
Araç alacaklar dikkat. Fiyat listeleri değişti
Ümit Davala korkutan hastalığını açıkladı Spor
Ümit Davala korkutan hastalığını açıkladı
Adıyaman’da ekmeğe zam geldi Güncel
Adıyaman’da ekmeğe zam geldi