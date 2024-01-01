Usta oyuncu yeni yılı yüzerek karşıladı. Aralık ayında denize girdi

Dizi ve filmlerin tanınan yüzü usta oyuncu Erdal Özyağcılar, 2024 yılına nasıl girdiğini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Ünlülerin bazıları yeni yılda konserler verdi, bazıları eğlence kulüplerinde eğlendi kimileri de ailesinin ve sevdiklerinin yanında karşıladı 2024 yılını.

Özyağcılar ise herkesten farklı olarak yeni yılı denize girerek kutladı.

Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Özyağcılar şu sözleri söyledi:

“Yeni yılınız kutlu olsun efendim. Şu anda 31 Aralık. Evet, yeni yılınız bu engin denizler gibi size mutluluk getirsin"