Üstlendiği 26 davanın hepsini kazanan kişi sahte avukat çıktı

Kenya'da, üstlendiği 26 davanın hepsini kazanan Brian Mwenda isiml, avukatın hiçbir hukuk eğitimi almadığı ve sahte avukat olduğu ortaya çıktı.

Üstlendiği 26 davanın hepsini kazanan kişi sahte avukat çıktı

Kenya'da, Brian Mwenda isimli bir şahıs aynı isme sahip bir başka avukatın bilgilerini değiştirerek uzun süre avukatlık yaptı.

Yerel basında sahte bir avukatın eğitim almamasına rağmen onlarca dava kazandığı akatarıldı.

Brian Mwenda isimli sahta avukat Kenya'da üstlendiği 26 davanın tamamını kazandı

Hiçbir hukuk eğitimi almadığı halde girdiği tüm davaları kazanan Brian Mwenda, Kenya'da gündeme oturdu.

Üstelik sahte avukatın kazandığı davaların basit davalar olmadığı Sulh, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme'de görülen davaları kazandığı ortaya çıktı.

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Yüksek Mahkeme üyelerinin hiçbir şeyden şüphelenmemeleri ise sosyal medyanın diline düştü.

Haberin sosyal medyada gündeme oturmasının ardından birçok Kenyalı, sahte avukata destek ve sevgi mesajı gönderdi.

Brian Mwenda'nın sahte avukat olduğu ise gerçek avukatın artık sisteme giriş yapamadığını belirterek şikayetçi olması sonucu fark edildi.

Sahte avukat Brian Mwenda olayların açığa çıkmasının ardından tutuklandı.

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