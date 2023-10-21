O otomobillerin satışı 9 kat birden arttı

Bu yılın ilk dokuz ayındaki elektrikli araç satışları geçen yıla göre 9 kat artarak 40 bine yaklaştı. Toplam satışta ise benzinliler yine ilk sırada yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
O otomobillerin satışı 9 kat birden arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

EN ÇOK YİNE BENZİNLİ SATILDI

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise yüzde 862,8 artışla 39 bin 51 adet oldu. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 56 elektrikli otomobil satılmıştı.

BENZİNLİDEKİ ARTIŞ YÜZDE 60

Benzinli otomobil satışları bu yılın dokuz ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6, dizel otomobil satışları yüzde 49,1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 9,8 yükseldi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 71,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 862,8 artış kaydetti.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA 9 KAT ARTIŞ

Ocak-Eylül 2022'de yüzde 69,9 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde 67,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17,2'den 15,3'e ve otogazlı otomobillerin payı 1,7'den 1,1'e geriledi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'den 5,9'a yükselirken hibrit otomobillerin payı 10,2'den 10,5'e çıktı. Elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 16,4'ü elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.

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