Annesini babasını kamyonla ezmeye çalıştı

İstanbul’da babasına ait hafriyat kamyonu aldı caddeye çıktı...Polislere vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Polisle kovalamacaya giren, 2’si polis aracı 16 otomobile hasar verip 9 kişiyi yaralayan S.A’nın anne ve babasını ezmeye çalıştığı dehşet anların görüntüsü ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Annesini babasını kamyonla ezmeye çalıştı

Babasının hafriyat kamyonunu aldı, polislerle kovalamacaya girdi. Polis araçlarıyla birlikte 16 otomobile zarar veren bir kişi, annesi ve babasını kamyonla ezmek için üzerlerine sürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul’da gece meydana gelen olayda Sancaktepe Paşaköy tır garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalarak dehşet saçan 22 yaşındaki S.A’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün gece yaşanan olayın ilk anlarında tır garajında bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babasına ait hafriyat kamyonunu çalmaya çalışan S.A’nın kendisine engel olmak isteyen babası İ.H.A’yı darp ederek aracı anne ve babasının üzerine sürdüğü görüldü. Yaşanan bu dehşet anlarında uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen S.A, Sancaktepe’de bulunan tır garajından çalmaya çalıştığı hafriyat kamyonuyla kendisine engel olmaya çalışan anne ve babasını defalarca ezmeye çalıştı. Kamyonla ileri-geri manevralar yapan S.A, babasının kamyonun kapısına tutunmasına aldırış etmeden aracıyla kaçmaya çalıştı. yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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