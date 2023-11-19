Utandın mı İlkay Gündoğan? Al sana Kenan Yıldız, Kaan Ayhan. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş A Milli Takımımızın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçı yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Utandın mı İlkay Gündoğan? Al sana Kenan Yıldız, Kaan Ayhan. Gürel Yurttaş yazdı

Mesut Özil Alman Milli Takımı'nda oynarken düşünürdüm hep; "Neden Türk Milli Takımı'nı seçmedi" diye.

İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nda kaptan olarak milli takımımızın karşısına çıkınca da aklıma geldi bu.

Neden acaba Alman Milli Takımı'nı seçiyorlar?

Bunlar futbol hayatları bittiğinde Türklükleri akıllarına geliyor.

Nuri Şahin'in şu sözü beynimden çıkmıyor hiç;

"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir."

İşte bu kadar basit!

Almanya-Türkiye maçı başlarken düşündüğüm buydu.

Hele de maç başlarken İlkay'la Kaan'ın santrada buluşmasında. Kaan da Almanya doğumlu. Kenan da.

İlkay'a her top geldiğinde tribünlerdeki binlerce Türk'ün ıslıklamasında kafasından neler geçti acaba?

Neyse dönelim maça.

Milliler başa baş oyhadı Almanya'yala.

5. dakikada Kai Havertz'in golüne rağmen düşmedi oyundan.

Almanya'ı sık sık tehdit etti ve 38. dakikada Abdülkerim Bardakçı’nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nın golüyle beraberliği sağladı.

45+2. dakikada milliler genç yıldıza öne geçti. Kaan Ayhan’ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi. 1-2

İkinci yarıya Almanlar golle başladı. 49'da Füllkrug eşitliği yakaladı.

Ama milliler yine düşmedi oyundan.

53'te Salih Özcan'ın şutu direkten döndü.

68'de de VAR uyarısı ile penaltı kazandık. Topun başına Yusuf Sarı geçti ve milli takımı öne geçirdi yine.

72'de Kenan Yıldız çıkıp da Kerem girerken stat yıkılıyordu adeta. Bu arada hatırlatayım Kenan da Almanya doğumlu.

Milli Takım çok iyi oynadı Almanya'da. Umut verdi bize. Yendik hem de. Almanya'yı üstelik.

Sonuçta diyeceğim şu. Montella Milli Takım'a heyecan getirdi, ruh kazandırdı. Abdülkerim'le Ferdi'ye aynı kimlikte buluşturdu mesela. Hakkı olana formayı verdi. Milli Takım'dan umutluyum artık ben. Teşekkürler emeği geçenlere...

Teşekkürler Montella.

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