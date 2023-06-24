ATV’de yayınlanması beklenen Üvey Anne dizisinin 2. bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Üvey Anne 2. bölüm ne zaman? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, Atv ekranlarında yayınlanıyor.
Üvey Anne yayın günü Pazartesi.
ÜVEY ANNE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Üvey Anne 26 Haziran Pazartesi 2. bölümü ATV’de yayınlanacak.