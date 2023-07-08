Üvey Anne 3 bölüm ne zaman? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan gibi isimlerin yer aldığı Üvey Anne dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üvey Anne 3. bölüm ne zaman? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?

Üvey Anne 3 bölüm ne zaman? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?

ATV’de yayınlanması beklenen Üvey Anne dizisinin 3. bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Üvey Anne 3. bölüm ne zaman? Üvey Anne dizisi yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, Atv ekranlarında yayınlanıyor.

Üvey Anne yayın günü Pazartesi.

ÜVEY ANNE 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üvey Anne 10 Temmuz Pazartesi 3. bölümü ATV’de yayınlanacak.

ÜVEY ANNE KONUSU NEDİR?

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

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