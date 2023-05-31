Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi

Adı Ayberk Aksu… İzmir’de 16 aylıkken otizm, 18 yaşında da kemik kanseri teşhisi konulan Ayberk Aksu, üvey annesinin ilgisi sayesinde hayata tutundu.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 1
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 2

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Ayberk, %98 oranında otistik bir çocuktu.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 3

Annesi ve babası o küçükken ayrıldı. Bir tek babasıyla iletişim kuruyordu. Annesi hastalığını kabullenmişti.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 4

Ona bakıcı tutulmuş, krize girmesin diye ne istiyorsa yapılıyordu. Ayberk’in aldığı eğitim onu kendi dünyasından çıkaramamıştı. Hastalığından dolayı kimseyi saçına bile dokundurtmuyordu.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 5

90 kilo civarındaydı. Ağız kaslarını kontrol edemediğinden salyası akıyordu. Yani görüntüsü hiç de iyi değildi.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 6

Babası, Naciye adlı biriyle evlenmiş, daha sonra Naciye Aksu eşine, Ayberk’i yanına almak istediğini söyledi.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 7

Bir gün Naciye Aksu, Ayberk havuzdayken, havuza havlu attı. Ayberk gidip onu aldı ve belli bir seviyede ona geri verdi. Bunu daha uzak olarak üç kere yaptı ve üçünde de geri getirdi.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 8

En son getirişinde fark etti ki, Ayberk ona gülümsüyordu. Naciye onun dünyasına girmeyi başarmıştı.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 9

Otizmi araştırmaya başladı ve ödül almış bir bilim adamının aslında otistik olduğunu öğrendi. Bu onda büyük bir umut yarattı ve Ayberk için uğraşmaya başladı.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 10

İlk olarak ona ‘ver’ demeyi öğretti. Bunun için en sevdiği soslu makarnayı kullandı. ‘Ver’ demeyi öğrenmesi için onu aç yatırdığı bile oldu. Ve başardı, Ayberk “Makarna ver” dedi.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 11

Eğitimi yanında, görünüşünün de düzelmesi gerekiyordu. Sürekli “Sallanma Ayberk, ağzını kapa Ayberk” diyerek onu uyarmaya başladı. Uyarma süreleri arasındaki fark günden güne açılıyordu.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 12

Evet bunu da başarmıştı. Yüzmenin yanında yürüyüş bandında da çalışmasını istedi. Ayberk başta bunu istemedi, krize girdi. Ama Naciye Aksu, bu sefer de patates kızartması ile kandırarak onu banda çıkardı ve yürüyüşe başlattı.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 13

Ayberk giderek kilo veriyor ve fit bir görünüm elde ediyordu. Kendi isteğiyle berbere gitti ve saçını kestirdi. Kendine baktıkça mutlu oluyordu.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 14

Bu sırada eğitiminde ciddi bir ilerleme kaydederken yemeğe ilgisi olduğunu fark ettiler. O geleceğin aşçısı olacaktı.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 15

İlerlemeler çok iyi sonuç verdi, otizm %20’lere kadar geriledi.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 16

Ayberk artık normal bir genç gibiydi ve bir ilki gerçekleştirdi. O ilk otistik fotomodel ve manken oldu.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 17

13 yıl aldığı tüm özel eğitimler sonucu doktorların asla konuşamaz dedikleri Ayberk şu an şarkı söylüyor.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 18

Okuma yazma öğrenmeye başladı. “Eğer Ayberk bunları 14 yaşında yapabildiyse sizler %100 başarırsınız” diyor annesi. Ve de ne imkan, ne para, ne ilaç ne de akademik eğitim gerekmediğini. Sadece normal görüp normal davranıp hayatımıza katıp yaşamı yaşayarak öğretmek.

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 19

Ülkemizde hala otizmin tedavisi yok diye biliniyor. Otizmin tedavisi var; sevgi…

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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 20
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 21
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 22
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 23
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 24
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 25
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Üvey annesi sayesinde fotomodel oldu. İşte otizmli gencin çarpıcı hikayesi 26
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