En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Bazı burçlar ikili ilişkilerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek partnerini manipüle eder. Peki, en manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?

En manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?

Bazı burçlar sergiledikleri tavırlarından partnerlerini sorumlu tutmaya çalışarak onu manipüle eder. Peki, en manipülatif burçlar hangileri? Hangi burçlar ilişkilerinde daha manipülatiftir?

Bazı burçlar var ki onlar ilişkilerde sadece kendini düşünerek hareket edebiliyor. Bu durum da manipülatif duyguları açığa çıkarıyor. İşte manipülatif burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR İLİŞKİLERİNDE MANİPÜLATİFTİR?

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İKİZLER BURCU

Farklı durumlara uyum sağlamada onları verimli kılan ikili yapıları ile bilinirler. Bu çok yönlülük olumlu olabileceği gibi başkalarını manipüle etme ve aldatma eğilimi olarak da ortaya çıkabilir.

İkizler burcunun iletişim becerileri olumsuz kullanıldığında durumları kendi lehlerine çevirmek için kullanılabilir.

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ASLAN BURCU

Aslan burçları karizmaları ve dikkat çekme arzularıyla tanınırlar. Hayranlık ihtiyaçları karşılanmadığında, kontrolü yeniden kazanmak veya hakimiyetlerini sürdürmek için manipülasyona başvurabilirler.

Güçlü kişilikleri bazen eşlerinin ihtiyaçlarını gölgede bırakarak, arzu ettikleri konumu korumak için manipülatif davranışlara yol açabilir.

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TERAZİ BURCU

İlişkilerinde uyuma ve dengeye değer verirler, ancak ihtiyaçları karşılanmadığında, bir intikam biçimi olarak manipülasyona başvurabilirler. Payların eşit olmasını istiyorlar.

Manipülatif bir şekilde kullanılabilecek bakış açılarını görmek için başkalarını ikna etme konusunda son derece ikna edici ve yetenekli olabilirler.

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AKREP BURCU

Yoğun duyguları ve tutkularıyla tanınırlar. Bu özellikler olumlu bir şekilde kanalize edildiğinde, Akrepler son derece sadık ve kendini adamış ortaklar olabilir. Bununla birlikte, karanlık tarafları ortaya çıkarsa sahiplenici, kıskanç ve kinci olabilir ve bu da ilişkilerde manipülatif davranışlara yol açabilir.

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OĞLAK BURCU

Genellikle hırsları ve başarı arzuları tarafından yönlendirilirler. İlişkilerde bu, amaçlarına partnerlerinin duyguları ve ihtiyaçları yerine öncelik verebileceklerinden, manipülatif davranışlara yol açabilir.

Oğlaklar ayrıca duygusal olarak korunabilir ve mesafeli olabilir, bu da ilişkilerde güç dengesizlikleri yaratabilir. Bu onların kötü şeyler düşünmelerine ve yanlış hareketler yapmalarına yol açabilir.

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