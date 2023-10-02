Üvey oğlunu silahla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

Sakarya’da bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu ve yanında bulunan iki kişiyi silahla vurdu. Meydana gelen olayda üvey oğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Üvey oğlunu silahla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde meydana gelen olayda, K.M.Ç. ile üvey oğlu Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında ailevi sebeplerden dolayı olduğu iddia edilen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.M.Ç. yanında bulunan silahla üvey oğlu ve yanında bulunan M.D. (23) ile M.F.Y.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılardan üvey oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.D. (23) ile M.F.Y.’nin hastanedeki tedavileri devam ederken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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