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Uyanır uyanmaz telefona bakmak zararlı mı? Sabah telefona bakmanın zararı var mı?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanın bir organı gibi olan cep telefonları aslında sağlığa büyük tehdit veriyor. Peki, uyanır uyanmaz telefona bakmak zararlı mı? Sabah telefona bakmanın zararı var mı?

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:42
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Uyanır uyanmaz telefona bakmak zararlı mı? Sabah telefona bakmanın zararı var mı?

Uyanır uyanmaz telefona bakmak zararlı mı? Sabah telefona bakmanın zararı var mı?
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Geceleri rahat uyuyamamak, yataktayken hemen uykuya geçememek, sabahları yorgun uyanmak başta olmak üzere son yıllarda giderek artan fizyolojik ve psikolojik sebeplerin nedenleri arasında akıllı telefonlar büyük bir yer kaplıyor. Peki, uyanır uyanmaz telefona bakmak zararlı mı? Sabah telefona bakmanın zararı var mı?

UYANINCA TELEFONA BAKMAK ZARARLI MI?

Sabah ilk uyandığınızda beyniniz derin uyku durumunda oluşan delta dalgalarından, bir tür hayal kurma durumunda ortaya çıkan teta dalgalarına geçer. Beyin daha sonra siz uyanıkken, ancak rahatken ve fazla bilgi işlemediğinizde alfa dalgaları üretmek için hareket eder. Şimdi, ilk iş telefonunuzu kapıp hemen çevrimiçi dünyaya dalarak, vücudunuzu önemli teta ve alfa aşamalarını atlamaya ve doğrudan delta aşamasından tamamen uyanık ve tetikte olmaya (beta durumu olarak da bilinir) geçmeye zorlarsınız.

Bu durumları atlayarak ve uyandıktan hemen sonra telefonunuzu kontrol ederek, beyninizi dikkat dağıtmak için hazırlamış olursunuz. Sabah ilk iş olarak olumsuz bir şey görmek veya okumak, stres tepkinizi tetikleyebilir ve günün geri kalanında gergin olmanıza neden olabilir. Benzer şekilde, yanıtlanmamış iş e-postaları görürseniz, hala yatakta yatarken bile yanıt vermek zorunda hissedebilirsiniz.

BUNUN YERİNE NE YAPMALI?

Sabah ilk uyandığınızda, yaratıcı beyniniz en uyumlu durumdadır, bu nedenle bu zamanı hayatınız için istediğiniz koşulları yaratmak için kullanmak önemlidir. Artık kendinize zaman ayırdığınıza göre, beyninizi daha az uyarıcı - ancak daha faydalı - faaliyetlerle iyi olması için eğitin. İşte sabaha daha olumlu bir şekilde başlamak için birkaç ipucu:

AYARLARINIZI VE ÇEVRENİZİ DÜZENLEYİN

Yatmadan önce telefonunuzu uçak moduna alın. Alarmınız bu ayarda çalışmaya devam eder ancak uyanır uyanmaz mesaj veya bildirimlerle karşılanmazsınız. Daha da iyisi, telefonunuzu kapatabilir veya başka bir odada şarj edebilir ve klasik bir çalar saat kullanabilirsiniz. Bu şekilde, cazibeyi neredeyse tamamen ortadan kaldırırsınız.

BAŞKA BİR ŞEY YAPMAYI PLANLAYIN

Sabahınızı nasıl geçireceğinize dair bir plan yapmazsanız, eski alışkanlıklara geri dönmek ve ilk iş olarak telefonunuzu kullanmaya geri dönmek kolaydır. Sabahları bu zamanı aşağıdakiler gibi daha yapıcı faaliyetler için kullanmayı düşünün:

-Egzersiz yapmak.

-Aileyle zaman geçirmek.

-Bir podcast veya müzik dinlemek veya sanat eserine bakmak.

-Etrafınızdaki gerçek dünyayı takdir etmek.

-Günlük programınıza bakmak ve görevleri önceliklendirmek.

-Dikkatlice bir fincan kahve yapın.

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