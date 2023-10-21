Her sabah alarmı erteleyenlere bu sefer iyi haber geldi. Yeni araştırma ezber bozdu

Editör: Erkavim Yıldırım

Sabahları yataktan çıkmak istemeyip alarmı sürekli erteleyenler, genellikle tembel ve sorumsuz olarak görülüyor. Ancak yeni bir araştırma, bu davranışın aslında zekâyla ilgili olduğunu iddia ediyor.

Araştırmaya göre, alarm çaldığında hemen kalkmak yerine yarım saat daha uyumak, beynin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bu da, erteleyenlerin, kalkanlardan daha yaratıcı ve esnek olduklarını gösteriyor.

Stockholm Üniversitesi’nden Dr Tina Sundelin, “Ertelemenin, sabahları daha uyanık hissetmenize ve daha iyi performans göstermenize yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu da, erteleyenlerin aslında akıllıca bir seçim yaptıklarını gösteriyor.” sözlerini kullandı.

Araştırmacılar, bu sonucun, rüyaların çoğunun görüldüğü REM uykusunun kesintiye uğramamasından kaynaklandığını düşünüyor.

Araştırmacılar ayrıca, alarmı erteleyenlerin genellikle gece geç yatan ve daha az uyuyan kişiler olduğunu belirtti.

Ertelemenin en büyük sebebi de çok yorgun olmak. Katılımcılara yapılan beyin testlerinde, erteleyenlerin anında kalkanlardan daha iyi sonuçlar aldıkları görülüyor. Bu da, ertelemenin beyni geliştirdiğini kanıtlıyor.