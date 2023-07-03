Uygur Kardeşlerin İnanılmaz benzerliği. Nejat Uygur genlerini değil benliğini vermiş adeta

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler olarak tanınan ünlü isimler diğer iki kardeşiyle bir araya geldi. 90'lı yıllara damgasını vuran Şahane Pazar yarışmasıyla milyonların gönlüne taht kuran Uygur kardeşler, merhum oyuncu Nejat Uygur'un oğullarıdır. Behzat Uygur'un Twitter hesabında kardeşleriyle beraber verdiği bayram pozunu paylaştı. 4 kardeşin inanılmaz benzerliğini görenler şaşkına döndü.