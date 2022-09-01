Uyku felci sırasında neler yaşanır, nasıl önlenir?

Araştırmalara göre, bu durumun zihinsel sorun yaşayan öğrencilerde ve yaşlılarda fazla görünüyor. Öğrenciler, sınavlar ​​nedeniyle sıklıkla stres altında olduklarından bu durum yaşanıyor.

UYKU FELCİ YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Ayak başparmağınız veya gözleriniz gibi vücudunuzun belirli kısımlarını hareket ettirmek odaklanmanıza yardımcı olur ve vücudunuzun kontrolünün sizde olduğunu bilmenizi sağlar. Uyku felci ile başa çıkmanın en önemli kuralı farkındalıktır. Durumun farkında olmak, kontrolü ele alabilmek için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Bunun daha önce yaşanmış bir durum olduğunu akılda tutarak, sadece geçmesini bekleyebilirsiniz. En önemli şey bir rüya yaşadığınızı anlamak ve sakinleşmeye çalışmaktır. Öfkelenmekten ve korkmaktan kaçının çünkü bunlar sadece durumu daha da kötüleştirir ve böylece daha da korkunç ve travmatik bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Uyku felcini önlemek için öncelikle kahve ve diğer uyarıcı maddelerin alımını azaltmak gerekiyor. Oda sıcaklığının

18 ila 20 dereceye ayarlamak gerekir. Anksiyete ve depresyon bu bozukluğun ana nedenleridir ve ancak bir uzman yardımı ile kontrol altında tutulabilirler. Gün içinde oluşan kas gerginliği de uyku felcini tetikleyebiliyor. Bunu ortadan kaldırmanın tek yolu, ılık bir banyo yapma.

Sırt üstü uyumak, boğulma hissini arttırdığı için uyku felcini tetikleyebiliyor.

Düzenli fiziksel aktivite de başvurabileceğiniz başka bir çaredir, ancak uyumaya yardımcı olmak ve uykuyu daha iyi hale getirmek için geceleri yapmaktan kaçınmak gerekir.

UYKU FELCİ NEDİR?

Hipnogojik felç olarak da bilinen uyku felci, gerçek bir uyanık kabus gibi yaşanır. Gecenin bir yarısı aniden uyanılıyor ve kaslarınızı hareket ettiremiyorsunuz. Nefes alamıyor ve hatta kabuslar görüyorsunuz…