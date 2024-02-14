Uykuda ölüm acı verir mi? İşte cevabı…

Kaynak: Haber Merkezi
Uykuda ölüm acı verir mi? İşte cevabı…
Uykuda ölmenin nasıl bir his olduğunu merak edenler için net bir yanıt bulundu. Haberimizde tüm ayrıntıları okuyabilirsiniz…

Uyku, insanların ilgisini çeken ve gizemli bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Uyku sırasında yaşananlar hala bir sır iken uykuda ölmeyle ilgili ilgi çekici bilgiler de ortaya çıkıyor.

Peki, uykuda ölmenin acılı mı yoksa acısız mı olduğunu biliyor musunuz? İşte herkesin cevabını aradığı sorunun yanıtı…

ÇOĞUNLUKLA ACISIZDIR

Uykuda gerçekleşen tüm ölümler için “acılıdır” ya da “acısızdır” diye bir genelleme yapmak doğru olmaz ama nadir durumlar hariç, vücudun uyku esnasında olanları fark etmeyip o an tepki veremediği için çoğunlukla acısızdır denebilir.

UYKUDA ÖLMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Uyku kalitesi, düzenli sağlık kontrolleri ve dengeli beslenme gibi etkenler, bu durumda olduğu gibi diğer sağlık sorunlarında da önemli bir rol oynar.

UYKUDA ÖLMENİN EN SIK NEDENİ KALPLE İLGİLİDİR

Uyku halindeyken beklenmedik ve ani bir şekilde hayatını kaybeden kişilere “uykuda ölüm” ya da “gece ölümü” denir. Bu olayın nedeni genelde kalple ilgilidir.

Kalp hastalığı olanlar, kalp damarları genişlemiş olanlar veya kalp ritmi bozuk olanlar bu olaya daha fazla maruz kalabilirler.

Ayrıca kalple ilgili uykuda ölümlerin yaklaşık %22’si gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında olur.

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