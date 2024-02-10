Faydalarıyla göz dolduran ot ortaya çıktı. Sara ve beyin hastalıklarında kullanılır. Uykusuzluğu giderir.

Karabaş Otu Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı arayışındaki tüketiciler, doğal besinlere ilgi gösteriyor. Bu besinler arasında, mucizevi faydalarıyla öne çıkan bir bitki var: Karabaş otu.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, ballıbabagiller familyasına ait, bir veya çok yıllık otsu veya odunsu bir bitkidir.

Çiçekleri mavi veya menekşe renkli olan bu bitki, ezildiğinde hoş olmayan bir koku yayıyor. Yurdumuzda alçak makilerde yetişen karabaş otunun, bir türünden karabayaşı adı verilen bir esans elde ediliyor.

KARABAŞ OTUNUN MUCİZE FAYDALARI

Karabaş otunun sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Bu bitki, arı sokmalarına karşı koruyucu, kalp sağlığına destekleyici, damar sertliğine karşı yararlı, balgam söktürücü, sara ve beyin hastalıklarına iyi gelen, uykusuzluğu önleyen ve zindelik veren bir etkiye sahip.

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, genellikle çay şeklinde tüketiliyor. Bazı kültürlerde, sağlık için karabaş otu çayı içiliyor. Bazı bölgelerde ise, yemeklere baharat olarak ekleniyor.

Ancak karabaş otunun bazı türleri, toksik etkilere neden olabildiği için, tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. Karabaş otunun yaprakları ve çiçekleri, yemeklere ekşi ve aromatik bir lezzet katıyor. Fakat bazı insanlar, karabaş otunun tadını acı ve keskin bulduğu için, diğer besinlerle birlikte tüketiyor.