Uykularını kaçıran milli takım tehlikesini açıkladı

Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na yarın Gürcistan maçıyla start verecek.

Rakibimizden daha kaliteli bir takım olduğumuz tartışılmaz.

Ama Gürcistan'da öyle bir isim var ki, her an başımıza çorap örebilecek tehlikede.

Sol kanatta oynayan Khvicha Kvaratskhelia.

Tam bir bela.

Dağınık saçları ve sakalıyla bir yıldız futbolcu görünümünden uzak.

Ama oyun zekası, tekniği, golleri ve asistleriyle bir star.

23 yaşında, 1.83 boyunda bir kaleci avcısı.

Laz inatçılığı var.

Napoli'de 34 maçta 11 golü, 8 asisti var.

Gürcistan milli takımında ise 30 maçta 15 gol.

Kvaratskhelia özellikle son iki yılda öyle bir patlama yaptı ki, bugün piyasa değeri 80 milyon euro'ya yükseldi.

İtalya'da Maradona'dan esinlenerek Kvaradona ismini koydu tribünler.

Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın özel tedbir alması gereken bir futbolcu Kvaratskhelia.

Çünkü bir an boş bırakmaya gelecek bir rakip değil.

Milli Takımımızdaki stoper sorununu düşündükçe uykularım kaçıyor.

Hele hele Samet Akaydın ile Kvaratskhelia karşı karşıya düşünmek bile istemiyorum.

Amacımız elbette korku yaratıp umutsuzluğu körüklemek değil.

Testi kırılmadan uyarmak istedim.