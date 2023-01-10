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Uyumadan önce ayaklarınıza bunu sürün mutlu olun

Uçucu yağların sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri olduğu biliniyor. Lavanta yağı da onlardan biri. Peki lavanta yağını ne zaman ve nerenize sürürseniz ne etki yaratıyor. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:29
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Uyumadan önce ayaklarınıza bunu sürün

Uyumadan önce ayaklarınıza bunu sürün mutlu olun
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Uçucu yağların insan sağlığına faydası son dönemlerde daha fazla ön plana çıktı. Doğal yollarla elde edilen yağlar, doğru kullanımı ile birlikte sağlığa iyi etkiler bırakıyor. Başta uyku düzenine pozitif faydalarıyla bilinen lavanta yağı, rahatlatıcı özelliğiyle aromaterapinin ilk sıralarında yer alıyor. Lavanta yağı, lavanta çiçeğinin kaynatıldıktan sonra buharının damıtılıp yağının çıkarılmasıyla elde ediliyor.

LAVANTA YAĞI AYAKALTINA SÜRÜLMELİ

Kokusu ve görüntüsüyle oldukça beğenilen lavanta yağı bilhassa ayak altına sürülmesiyle adeta meditasyon görevi yapıyor. Uykusuzluk sorunu çekenler için ise bulunmaz bir ürün. Gece yatağa girdiğinizde uykuya dalmakta güçlü çekiyorsanız ayaklarınızı lavanta yağıyla ovalamak hem uykusuzluk probleminizi giderecek hem de uyku kalitenizin arttığını fark edeceksiniz. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde ayak mantarını ortadan kaldırıyor ayaklarda koku salınımını engelliyor.

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