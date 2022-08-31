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Uyurgezerlik ve uyku terörü nasıl olur?

Uyku bozukluğu olan uyurgezerlikte insan kimi zaman yürüyebilir, konuşabilir hatta araba bile kullanabilir. Peki uyurgezerlik neden olur?

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:29
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:30
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Uyurgezerlik kişiler neler yapabilir?

Uyurgezerlik ve uyku terörü nasıl olur?
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REM uyku döneminde, rüya görürken el-kol hareketleri yapılmasına engel bir mekanizma vardır. O mekanizma çalışmadığında rüya içeriğine bağlı olarak ve genellikle şiddet içeren hareketler görülebilir. Küfretme, bağırma, eşe yumruk atma sıklıkla görülür. Böyle durumlarda uyurgezer kişi yanında yatan kişinin boğazına bile sarılabilir…

Daha çok 50 yaşlarında görülen uyurgezerlik daha çok erkeklerde görülüyor. Bazı vakalarda saldırganlık yanında yatan kişiyi öldürmeye kadar varıyor. Bu nedenle de tedavisi şart hastalıklar listesinde yer alıyor.

Yapılan araştırmalar bu kişilerin yüzde 35-50’sinde zaman içinde Parkinson Hastalığı geliştiğini göstermiş. Bundan dolayı uyurgezer kişilerin çok dikkatli takip edilmesi gerekiyor.
Stres altında çalışanlarda uyurgezerlik hastalığı daha çok fözüküyor.

Genetik geçişli bu rahatsızlık 6-12 yaş arası çocukların yüzde 17’sinde yaşanıyor. İlerleyen yaşlarda ortadan kalkıyor.

UYURGEZER ÇOCUĞUKARŞI NASIL ÖNLEM ALINABİLİR?

Çocuk uyandığında kendisine ya da çevresindekilere zarar verecek cisimler hemen odadan çıkarılmalıdır.
Balkon kapıları ya da daire kapıları mutlaka kilitli tutulmalıdır.
Uyurgezer çocuk aniden uyandırılmamalıdır.
Tekrar uyuması için sakince yatağa götürülmelidir.

Yetişkinlerde uyurgezerliğin en sık nedeni stres ve uyku düzeni bozukluğu. Vardiyalı çalışanlar, üniversite öğrencileri de riskli guruplar arasında.

UYKU TERÖRÜ

Sinir sisteminin çocukluk döneminde tam olarak gelişememesi uyku terörü denilen davranış bozukluğunun yaşanmasına sebep oluyor. Genellikle 5- 7 yaş arası çocuklar derin uykularından çığlık atarak ve korku dolu gözlerle uyanabiliyor. Yatakta oturan veya ayağa fırlayarak anlamsızca etrafına bakan bu çocukların göz bebeklerinde büyüme, terleme, çarpıntı, hızlı nefes alıp verme gibi hareketler yaşanabiliyor. İşin iyi yanı çocukların yüzde 3’ünde gözlenen uyku teröründe herhangi bir tedaviye gerek duyulmuyor.

UYKUDA BİLİNÇSİZCE YEMEK YİYİP OBEZİTE SINIRINA GELENLER

Bir başka uyku davranış bozukluğu uyurgezerken yemek yeme. Bu tür uyurgezerler gün içinde tüketemedikleri çeşitte gıdaları (donmuş et, soğuk çorba, katı yağ vb.) yeme, tehlikeli yemek hazırlama davranışı ve sigara içme gibi kendine ve etrafa zarar verme eğiliminde oluyor. Atak sayısı ise gecede 1 ile 7 arasında değişebiliyor.

Uyurgezerken yemek yeme alışkanlığı obeziteye de yol açabiliyor.

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