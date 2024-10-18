Uyuşturucu kaçakçısı öyle bir yere gizlendi ki kimse inanamadı

Iğdır'da Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A., düzenlenen operasyonla saklandığı evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler zanlının merkeze bağlı Obaköy köyündeki evine operasyon düzenledi. Ev içinde zanlıyı bulmayan ekipler evin çevresi olmak üzere çatıda da detaylı arama yaptı. Firari, çatı katında yaptığı ve ısı yalıtım malzemeleriyle kamufle ettiği gizli bölmenin içinde yakalandı. C.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.