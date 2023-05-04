Uyuşturucu kağıt paranın içine sarılı halde bulundu

Zonguldak'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki bir kişinin 5 TL'lik kağıt banknota uyuşturucu sakladığı tespit edildi.

Uyuşturucu kağıt paranın içine sarılı halde bulundu

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araç durduruldu. Araçta A.Ö. ve M.M.Ç.'yi kontrol eden ekipler 5 TL'lik kağıt banknotun içine uyuşturucu madde olarak değerlendirilen 5 gramlık esrar maddesi buldu. M.M.Ç.'nin üst aramasında metal kısmı yaklaşık 15 cm, sap kısmı yaklaşık 10 cm olan kobra bıçağı diye tabir edilen bıçak bulundu. Şahıslar gerekli adli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüpheli şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada M.M.Ç. isimli şahısın ikametlerinde yapılan aramada 1 adet kova ve 4 adette uyuşturucu kullanma aparatı, A.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramada yaklaşık 5 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanıma aparatı olarak kullanılan 1 adet cep parfümü, yine uyuşturucu kullanım aparatı olarak kullanılan çakmak gazına mahkeme kararına istinaden el konuldu.

M.M.Ç alınan şüpheli ifadesi esnasında isnat edilen suçlamaları kabul etmiş ve bulunan narkotik maddeleri A.U.B , C.B isimli şahıslardan temin ettiğini söyledi. M.M.Ç. ve A.Ö., Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmek üzere gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda M.M.Ç.’ye uyuşturucu temin ettiği tespit edilen C.B.’nin ikamet aramasında her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadıb Şüpheliler M.M.Ç. ve A.Ö. isimli şahıslar mevcutlu olarak çıkarıldıkları Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri akabinde serbest bırakıldı.

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