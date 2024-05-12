Galatasaray taraftarı 'umarım puan kaybederiz' dedi. Sebebini böyle açıkladı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı 'umarım puan kaybederiz' dedi. Sebebini böyle açıkladı
Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da taraftarlar şimdiden stat çevresinde beklemeye başladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe'nin yaşayacağı bir puan kaybında şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu kritik ve tarihi maç için binlerce taraftar stat çevresine akın etti.

Karşılaşma öncesi Yeniçağ'a konuşan sarı-kırmızılı taraftarlar Karagümrük karşısında kazanacaklarından emin konuşurken Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceğini iddia etti.

En sonda konuşan bir taraftar ise takımının Karagümrük karşısında puan kaybetmesini diledi.

Genç taraftarın isteği ilk başta şaşkınlık yaratırken bunu önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında şampiyon olmak istediği için olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Cadiz kabustan penaltıyla uyandı
Cadiz kabustan penaltıyla uyandı
Emre Mor'a olanları açıkladı. Gerçek bambaşka çıktı
Nesrin Cavadzade'den altın madalya
Nesrin Cavadzade'den altın madalya
Sinan Engin Karagümrük Galatasaray maçında yaşanacakları açıkladı
Mete Gazoz yetmedi
Mete Gazoz yetmedi
Son Haberler
Karagümrük sahaya çıkar çıkmaz gol yedi Spor
Karagümrük sahaya çıkar çıkmaz gol yedi
Cadiz kabustan penaltıyla uyandı Spor
Cadiz kabustan penaltıyla uyandı
Antalya’yı dolu vurdu Yerel Haberler
Antalya’yı dolu vurdu
Ukrayna Rusya’yı vurdu. Onlarca yaralı var Dünya
Ukrayna Rusya’yı vurdu. Onlarca yaralı var
TOKİ mağdurları sokağa çıktı. '5 yıl geçti evler yapılmadı, ödemeler 20 bine çıktı' Gündem
TOKİ mağdurları sokağa çıktı. '5 yıl geçti evler yapılmadı, ödemeler 20 bine çıktı'
Erzurum'da yağışlı hava etkili oldu Yerel Haberler
Erzurum'da yağışlı hava etkili oldu
Feci kazada 1 ölü 4 yaralı Gündem
Feci kazada 1 ölü 4 yaralı