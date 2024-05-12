Galatasaray taraftarı 'umarım puan kaybederiz' dedi. Sebebini böyle açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe'nin yaşayacağı bir puan kaybında şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu kritik ve tarihi maç için binlerce taraftar stat çevresine akın etti.

Karşılaşma öncesi Yeniçağ'a konuşan sarı-kırmızılı taraftarlar Karagümrük karşısında kazanacaklarından emin konuşurken Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceğini iddia etti.

En sonda konuşan bir taraftar ise takımının Karagümrük karşısında puan kaybetmesini diledi.

Genç taraftarın isteği ilk başta şaşkınlık yaratırken bunu önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında şampiyon olmak istediği için olduğunu söyledi.