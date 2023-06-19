Uyuşturucu kartellerinin kanlı hesaplaşması: 6 ölü 6 yaralı

Ekvador'da uyuşturucu kartelleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı açıklanan çatışma kanlı bitti. Çetelerin çatışmasında 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Uyuşturucu kartellerinin kanlı hesaplaşması: 6 ölü 6 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu çeteleri arasında meydana gelen çatışmada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki habere göre, Guayaquil'in güneyindeki bir mahallede, çeteler arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDAKİ HESAPLAŞMA

Görgü tanıkları, bir araçtan inen 5 kişilik silahlı grubun mahallede toplanan başka bir gruba rastgele ateş açtığını belirtti.

Yetkililer, çatışmanın uyuşturucu kartelleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığını ifade etti.

Ülkede en son 21 Mayıs'ta Santa Elena kentinde, bir restoranı hedef alan silahlı kişiler, 6 kişiyi öldürmüştü.

Ekvador'da Şubat 2021'den bu yana uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşta cezaevlerinde yaşanan çatışmalar dahil 420'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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