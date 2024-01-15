Uyuşturucu madde bağımlısı şahıslar binayı yaktı

İstanbul'un Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde iddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı şahıslar, kaldıkları metruk binada ısınmak için ateş yaktı.

Ateşin kontrolden çıkmasıyla bir daireden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede yayılan yangın 4 katlı binayı sardı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Binada kimsenin bulunmaması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.