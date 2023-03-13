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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:17
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Aksaray’da 2 ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucu haplarla birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde 2 ayrı ikamete yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. 

Kimlikleri belirlenen 2 şahsın merkez ilçede bulunan 2 ayrı ikametini takibe alan jandarma Kom ekipleri yaklaşık 3 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından elde ettiği delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda M.D. ve A.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 126 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.

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