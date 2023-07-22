Uyuşturucu satıcıları polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Bodrum’da 2 uyuşturucu satıcısı polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

KAYNAK: DHA
Uyuşturucu satıcıları polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçmak isteyen 2 şüpheli, kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin otomobil ve evlerindeki aramada 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin otomobille Yahşi'de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, ihtara uymayan şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.

Turgutreis yoluna gelindiğinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çıktı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler Berkin K. ve Muhammet Yasin Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde ve şüphelilerin evlerindeki aramada satışa hazır 23 parça halinde toplam 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öne Çıkanlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu Teknoloji - Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor Dünya
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
Yine buğday tarlası yine yangın Güncel
Yine buğday tarlası yine yangın
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı Ekonomi
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi Yaşam
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı Sağlık
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı