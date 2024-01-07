Uyuşturucu satıcısı kovalamacada yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli'de bir kişinin otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda görülen otomobil takibe alındı.

Şüpheli, daha sonra otomobiliyle Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken görüldü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, ters yöne giren sürücü, yanındaki bir kişi ile birlikte araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kimlik bilgileri S.A. olduğu belirlenen şüpheli sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamada, farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramalarda, 7 adet satışa hazır halde toplam 10,5 gr Marihuana ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.