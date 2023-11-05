Uyuşturucu satışını engellemek isterken öldürülen Doğukan, anıldı

Olay, 23 Ekim'de Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan Kabak, arkadaşı ile birlikte parkta otururken bir aracın içerisindeki 5 kişinin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldıklarını fark etti. Kabak, motosiklet sürücüsü E.G.'nin yanına giderek, araçta ne yaptığını sordu. E.G.'nin uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine Kabak, motosikletin fotoğraflarını çekerek, 'Sizi polise ihbar edeceğim' dedi. Bunu fark eden araçtaki Umutcan Ü., Mertkan E. ve Yusuf. A., parktan uzaklaştıktan sonra geri dönerek Doğukan Kabak'ı darbetti. Umutcan Ü., kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş etti. Yaralanan Doğukan Kabak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 7 şüpheliden Doğukan Kabak'ı darbeden Yusuf A., silahı kullanan Umutcan Ü. ve parkta torbacılık yapan ve olayların başlamasına neden olan Mertkan E. tutuklandı.



Doğukan Kabak için olayın yaşandığı Şahin Parkı'nda ailesi ve yakınları tarafından anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe baba Hüseyin Kabak, anne Şahzade Kabak, abla Ezgi Zeynep Arıkan ve mahallede yaşayan vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 250 kişilik grup, “Doğukan'ı unutma, unutturma” ve “Mamak'ta gençler uyuşmayacak” sloganları attı.

Aile adına açıklama yapan abla Ezgi Zeynep Arıkan, olaya karışanlara en ağır cezanın verilmesini beklediklerini belirterek, "Evimizin tek oğlu, kardeşim Doğukan'ımız mahallede uyuşturucu satan çete tarafından acımasızca katledildi. Onu kara toprağa verdiğimizde biz de öldük. Onunla birlikte geleceğe olan inancımızı kaybettik. Burada başka aileler geleceğe olan inançlarını, umutlarını toprağa gömmesin, kaybetmesin diye sesimizi duyuruyoruz. Bu olay, sıradan bir olay değildir. Bu olayda adı geçen herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını devlet büyüklerimizden temenni ediyorum. Bu mahallede yaşayan herkes başka evlere de ateş düşmesin, onlar da bizim gibi yanmasın diye duyarlı olmak zorundadır. Her genç, potansiyel bir uyuşturucu bağımlısı adayıdır. Sıradaki kaybın sizin çocuğunuz olmaması için uyuşturucuya çetelerine karşı mahallelerimizi, gençlerimizi ve evlatlarımızı korumak zorundayız" dedi.