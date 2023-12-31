Uyuşturucu taciri 12 kilo uyuşturucu ve 32 ruhsatsız tabancayla yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu taciri 12 kilo uyuşturucu ve 32 ruhsatsız tabancayla yakalandı
Sultanbeyli’de düzenlenen operasyonda 12 kilo 585 gram uyuşturucu ve 32 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polislerin takibinde bulunan H.Y. isimli şahsın üst aramasında bonzai adıyla bilinen uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis ekipleri bonzai adıyla bilinen uyuşturucu maddenin kaynağına ilişkin çalışmaları neticesinde bir adres belirledi.

Belirlenen adrese yönelik operasyonda H.D. isimli şahıs gözaltına alındı. H.D.'nin evinde yapılan aramalarda vakumlu poşet içerisinde 12 Kilo 585 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 32 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Aynı evde kalan ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Ü. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

aw110104-02.jpg

aw110104-04.jpg

aw110104-03.jpg

Son Haberler
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı Gündem
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı
Zeugma’da hedef 600 bin Kültür Sanat
Zeugma’da hedef 600 bin
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti Dünya
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor?
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı Dünya
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı Dünya
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor Gündem
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor