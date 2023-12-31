Uyuşturucu taciri 12 kilo uyuşturucu ve 32 ruhsatsız tabancayla yakalandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polislerin takibinde bulunan H.Y. isimli şahsın üst aramasında bonzai adıyla bilinen uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis ekipleri bonzai adıyla bilinen uyuşturucu maddenin kaynağına ilişkin çalışmaları neticesinde bir adres belirledi.

Belirlenen adrese yönelik operasyonda H.D. isimli şahıs gözaltına alındı. H.D.'nin evinde yapılan aramalarda vakumlu poşet içerisinde 12 Kilo 585 gram bonzai türü uyuşturucu madde, 32 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Aynı evde kalan ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Ü. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.