Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirlerine darbe
Hatay’da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan 2 araçta 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hapa el konuldu.

Polis ekipleri uyuşturucu üretimi ve tacirliğine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; 01 Mart tarihinde Hassa ilçesi AşağıKarafakılı kavşağı üzerinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

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Araçlarda yapılan aramada; 620 bin captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan A.Y ile M.A hakkında TCK 188. maddeden adli işlem yapıldı.

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Şahıslar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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