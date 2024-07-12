Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Van'dan Antalya'ya uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde Van’dan Antalya’ya giden S.K’nin aracı durduruldu. Şüphelinin üstünde, eşyalarında ve aracında yapılan aramada 885 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.