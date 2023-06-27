Uyuşturucu taşıyan kamyon karakolun önünde devrildi. Sanki göklerden gelen bir emir vardı

Elde edilen bilgilere göre, Brezilya'da otobanda ilerleyen kamyon, askeri polis/inzibat taşıyan otobüsün ve karakolun önünde bariyere çarpıp yan yattı.
Kazanın ardından hemen çevredeki polisler yardıma koşup ambulans çağırdılar. O sırada kamyondan yola saçılan paketler dikkat çekti.
1 TON UYUŞTURUCU YOLA SAÇILDI
Sıkı sıkı sarılmış paketlerde uyuşturucu olduğu öğrenilirken olay sıradan bir kaza olmaktan çıktı. İnceleme sonucunda kamyondan 1 tonluk uyuşturucu çıktı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kaza nedeniyle 1 tonluk uyuşturucu yakalanırken hafif yaralı olan sürücü ilk tedavisinin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.
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