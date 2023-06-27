Uyuşturucu taşıyan kamyon karakolun önünde devrildi. Sanki göklerden gelen bir emir vardı

Brezilya’da uyuşturucu taşıyan bir kamyon polis karakolunun önünde devrildi.

Uyuşturucu taşıyan kamyon karakolun önünde devrildi. Sanki göklerden gelen bir emir vardı

Elde edilen bilgilere göre, Brezilya'da otobanda ilerleyen kamyon, askeri polis/inzibat taşıyan otobüsün ve karakolun önünde bariyere çarpıp yan yattı.

Kazanın ardından hemen çevredeki polisler yardıma koşup ambulans çağırdılar. O sırada kamyondan yola saçılan paketler dikkat çekti.

1 TON UYUŞTURUCU YOLA SAÇILDI

Sıkı sıkı sarılmış paketlerde uyuşturucu olduğu öğrenilirken olay sıradan bir kaza olmaktan çıktı. İnceleme sonucunda kamyondan 1 tonluk uyuşturucu çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle 1 tonluk uyuşturucu yakalanırken hafif yaralı olan sürücü ilk tedavisinin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

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