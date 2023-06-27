Birleşmiş Milletler'den korkutan uyuşturucu raporu

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 2021’de dünya genelinde 15-64 yaş arası her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığını ve son 10 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 23 arttığını belirtti. Raporda, dünyada 2021’de 296 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı, en çok kullanılan maddenin ise esrar olduğu kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC), "2023 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Küresel olarak 2021’de 296 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, 2020’de bu sayının 284 milyon olduğu, bir yılda uyuşturucu kullanma oranının da yüzde 18 arttığı kaydedildi.

ESRAR KULLANIMI YAYGIN

Küresel olarak en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu bilgisi paylaşılan raporda, 2021’de 219 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı, bunun da dünya nüfusunun yüzde 4’üne tekabül ettiği bildirildi. Raporda, yaklaşık 60 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitleri, 36 milyon kişinin amfetamin türü maddeler, 22 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği vurgulanan raporda, uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşayanların oranının son 10 yılda yüzde 45 arttığına dikkat çekildi.

ÖLÜMLERDE ARTIŞ

Raporda, uyuşturucu kullanımı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısında da gözle görülür artış yaşandığına, 2009-2019 döneminde madde bağımlılığı nedeniyle ölenlerin yüzde 17,5 arttığına dikkat çekildi. Raporda, 2021’de 15-16 yaş aralığındakilerin yüzde 5,3’ünün yani 13,5 milyon gencin esrar kullandığına işaret edilerek, erken yaşta başlanılan uyuşturucu kullanımının yetişkinlere oranla bağımlılığı hızlandırdığı ve ilerleyen yaşlarda ciddi sorunlara yol açtığı vurgulandı. Küresel kokain pazarının da ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa’da yoğunlaşmaya devam ettiği ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa’daki ülkelerde de hızlı şekilde yayıldığının gözlemlendiği ifade edildi.

METAMFETAMİN İLK SIRADA

Türkiye’de son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı giderek artarken, ülke uyuşturucu ticaretinin de geçiş noktası konumunda. BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2022 Raporu’na göre, Türkiye’de son dönemde gündemde olan metamfetamin’in yanı sıra eroin kullanımının da arttığı, afyon üretiminde kayda değer artış yaşandı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da geçen günlerde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya uyuşturucu kullanımını sorarak “Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğü ortaya çıkmıştır. Türkiye, uyuşturucu maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sıradadır” dedi.

Emniyete göre ise uyuşturucuya başlama yaşı 21,1.