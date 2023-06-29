BM'den korkutan Türkiye raporu. Ele geçirilen kokain miktarında dev artış

BM raporuna göre, Türkiye’de 2022’de ele geçirilen kokain miktarında korkutan bir artış yaşandı. Türkiye’de 2022’de ele geçirilen kokain, bir önceki yıla göre yüzde 42 arttı.

BM'den korkutan Türkiye raporu. Ele geçirilen kokain miktarında dev artış

Avrupa’nın kokain baronu olarak bilinen uluslararası uyuşturucu çetesinin lideri İsaac Bignan’ın Isparta’da, kartelin silahlı kanadını yöneten Antony Finix’in de İstanbul’da yakalanması ve örgütle bağlantılı çok sayıda Türkiye vatandaşının gözaltına alınmasının ardından dikkatler yeniden Türkiye’nin Latin Amerika’dan yapılan kokain ticaretindeki rolüne çevrildi.

YÜZDE 42 ARTIŞ

BirGün'de yer alan habere göre; BM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2022 yılı raporu, Türkiye’nin birçok uyuşturucunun Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaştırılması için bir geçiş noktası olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Türkiye’de geçen yıl ele geçirilen kokain miktarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 artışla 2,8 tona ulaşarak rekor düzeye ulaşması, Türkiye Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın 2021 yılında Güney Amerika’dan Türkiye’ye yeni bir rota oluştuğu açıklamasını destekler nitelikte. BM'nin son yayımladığı küresel kokain raporu da Türkiye’de ele geçirilen kokain miktarının 2014 ile 2021 arasında 7 katına çıktığını gösteriyor ancak Türkiye’ye henüz gönderilemeden ele geçirilen uyuşturucu da hesaba katıldığında durumun ciddiyeti daha da görünür oluyor.

TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN KOKAİN MİKTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son yıllarda Kolombiya, Ekvador, Peru, Panama ve Brezilya gibi ülkelerde Türkiye’ye gönderilmek istenirken yakalanan kokain miktarlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Uluslararası Kokain Raporu’na göre yılda 2 bin ton civarı üretilen kokainin hammaddesi olarak kullanılan kokanın yüzde 61’i Kolombiya’da, yüzde 26’sı Peru’da ve yüzde 13’ü de Bolivya’ya ekiliyor ve potansiyel kokain üretimi de koka ekimiyle orantılı.

BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi (UNODC) raporlarına göre koka ekilen ülkelerde kilosu 2 bin doların altına alınabilen kokainin Avrupa’daki fiyatının 50 bin doların; birçok Orta Doğu ülkesindeyse 200 bin doların üzerinde olması uluslararası suç örgütlerinin bu pazarlara olan ilgisinin artmasına neden oluyor.

KİLOSU 360 BİN DOLARA SATILIYOR

Raporda kokain fiyatının üretici ülkelerden uzaklığı, taşıma ve kokaini ülkeye sokma zorluğu, kaçakçılara uygulanan cezai yaptırımlar gibi değişkenlere göre değiştiği, kilosunun örneğin Dubai’de 360 bin dolara kadar çıktığı, bir yılda yapılan kokain ticaretinin büyüklüğünün 75 milyar doların üzerinde olabileceği bildiriliyor.

Küresel organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerine araştırmalar yapan Kolombiya merkezli Insight Crime’a göre son yıllarda afyon fiyatlarının düşmesi üzerine Türkiye merkezli uyuşturucu kaçakçıları kokain ticaretine yöneldi.

Insight Crime yetkililerine göre Türkiye’de uyuşturucuya bulaşmış suç örgütlerinin, Asya’dan Avrupa’ya yapılan eroin sevkiyatından ve kaçakçılıktan edindiği deneyim, Asya ve Avrupa’daki organize suç örgütleriyle bağlantıları kokain ticareti için de önemli olanaklar sunuyor.

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