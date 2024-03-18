Uyuşturucu ticareti şüphelisi otel odasında yakalandı

Kaynak: DHA
Uyuşturucu ticareti şüphelisi otel odasında yakalandı
Samsun’da otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti şüphelisi Damla Nur Ataş (20), gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

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OTEL ODASINDA YAKALANDI

Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan operasyonda 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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