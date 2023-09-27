Uyuşturucu ticareti yapan karı koca tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, karı koca tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu ticareti yapan karı koca tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Kütahya’ya uyuşturucu madde ulaştırılabileceği değerlendirilen R. A.'nın içerisinde bulunduğu ticari taksi il sınırları içerisinde durduruldu.

Durdurulan araçta ve araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde vakumlu ve presli şekilde toplamda bin 50,89 gram bonzai ve toplam 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.A. ve eşi E.A. isimli şahıslar tutuklandı.

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