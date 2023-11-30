Uyuşturucu ülkesi mi olduk?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter mesajıyla yaptığı açıklamada "Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Millî İstihbarat Teşkilatımız ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada, 32 gram metamfetamin, 56 gram esrar ve tüfek ele geçirildi.

Kastamonu merkez, Tosya, Ankara ve Çorum'da Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tespit edilen 19 ev ve 2 iş yerinde arama yapıldı ve 1377 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 256 fişek, kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kılıç ile esrar içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından da merkez ilçede ve İnebolu’da yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir eve düzenlenen baskında 10 bin 900 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle araçları aranan iki kişinin üzerinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Konak İlçesi, Hilal Mahallesi'nde yapılan aramada bir kişi 38 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçelerinde 5 zanlının üst ve araç aramasında, 956,13 gram Bonzai, 112,58 gram sıvı uyuşturucu materyal, 74,26 gram metamfetamin, 38,89 gram amfetamin, 1,13 gram kokain, 151 ecstasy hap, 8 sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Adana’da uyuşturucu operasyonunda, 80,12 gram sentetik uyuşturucu, 12,38 gram esrar ve uyuşturucu etkili 5 hap ele geçirildi.

Van’da 20-26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Haberler böyle devam ediyor... Samsun’da, Bilecik’te, Karabük’te, Kayseri’de, Ankara’da, Şanlıurfa’da ve Aksaray’da da operasyonlar yapıldı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi...

Haberlerin tamamını Anadolu Ajansı’nın son üç günlük bültenlerinden kısa kısa aldım. Daha geriye bakmaya gerek duymadım. Yurdun dört bir köşesinde yapılan operasyonlar, Türkiye’nin yaygın olarak uyuşturucu madde kullanılan bir ülke haline geldiğini gösteriyor.

Bu operasyonlarda ele geçirilen sentetik uyuşturucu miktarı, aysbergin ucu bile değil... Zira bu operasyonlarda yakalanan uyuşturucu miktarının, yakalanmayanların çok az bir yüzdesi olduğunu, bu işi yapanlar söylüyor...

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Halk arasında “torbacı” diye bilinen bir uyuşturucu satıcısı, 2022 yılı Aralık ayında Medyascope’tan Buket Topaktaş’a konuştu... Torbacı, farkına varmadan ortaokuldan beri uyuşturucu satıcısı haline geldiğini, her yaştan ve her sınıftan müşterisi olduğunu, bir günde yaklaşık 1,5 kilo bonzai, 600 tane ekstazi hap, 350 gram kokain sattıklarını belirtti.

Torbacı, Türkiye’de maddeye başlama yaşının 11 olduğunu iddia ederek, sokaklarda rahatça madde sattıklarını, esrar ve ekstazi hapın çoğunlukla Türkiye’de üretildiğini, taş ve kokainin ise yurt dışından ülkeye sokulduğunu söyledi

Türkiye’de büyük bir uyuşturucu ticaret ağı olduğunun altını çizen torbacı, taş ve kokain maddelerinin ülkeye gemilerle sokulduğunu belirterek “Ülkeye gelen uyuşturucunun yüzde 75’i yurt dışından geliyor. Bunları da çok üst makamların haberi olmadan, bir payı olmadan mümkün değil sokamazsın, imkânsız. Üst makamlar görevlerini yerine mi getiriyor yoksa uyuşturucu ticaretinin yolunu mu açıyor? Haberlerde şu kadar uyuşturucu yakalandı falan diyorlar, bunlar üst makamlardan gizlice getirmeye çalışanların malları. Yakalanan miktarı gösteriyorlar, peki yakalanmayanlar? Kendi soktukları malları da göstersinler.” dedi...

Vahim...