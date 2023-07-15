Uyuz otu cilt hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan cilt hastalıklarına iyi gelen uyuz otunun faydaları dikkat çekti. Uyuz otuyla ilgili detaylar...

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Akne: Aknenin toplumda bilinen yaygın adı sivilcedir.

Egzama: Egzama, cildin kızarmasına ve kaşınmasına neden olan bir tür cilt hastalığıdır

Kurdeşen (Ürtiker)

Sedef Hastalığı

Cilt Kanseri

UYUZ OTU NEDİR?

Tarakotugiller familyasından; bir veya çok yıllık bir bitkidir. Birçok türü vardır. Yabanileri, genellikle kumlu yerlerde yetişir.

NASIL KULLANILIR?

Eski tıpta çokça kullanılan Uyuzotu günümüzde kozmetik ürünlerinde ve bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca Süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Uyuzotu bitkisi kaynatılarak içilir. Veya saça ve yaralı deriye sürülerek kullanılabilinir.

Uyuz otu çayı, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir.