Uyuz otu neye iyi geliyor?

Cilt hastalıklarına iyi gelen uyuz otunun faydaları dikkat çekti. Uyuz otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Uyuz otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan uyuz otunun faydaları dikkat çekti.

UYUZ OTU NEDİR?

Tarakotugiller familyasından; bir veya çok yıllık bir bitkidir. Birçok türü vardır. Yabanileri, genellikle kumlu yerlerde yetişir.

UYUZ OTUNUN FAYDALARI

-Cilt hastalıklarında kullanılır.

-Uyuzda faydalıdır.

-Kan temizleyicidir.

-Terletme özelliğine sahiptir.

-Yara tedavilerinde faydalıdır.

-İştah açar.

-Saç derisindeki yaraların iyileşmesinde de etkilidir.

-Uyuz otu, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide krampları gibi sindirim problemlerine iyi gelir.

- Uyuz otu, adet dönemi sancılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Özellikle regl öncesi sendromu (PMS) yaşayan kadınlar için faydalıdır.

- Uyuz otu, solunum yolu problemlerine de iyi gelir. Özellikle öksürük, bronşit, astım gibi sorunlarda faydalıdır. Uyuz otu çayı, balgam söktürücü özellikleri sayesinde solunum yollarını temizler ve rahatlatır.

-Uyuz otu, ağrı kesici ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Baş ağrısı, migren gibi ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, uyuz otu, vücutta iltihaplanmayı azaltarak, romatoid artrit gibi hastalıklarda da faydalı olabilir.

NASIL KULLANILIR?

Eski tıpta çokça kullanılan Uyuzotu günümüzde kozmetik ürünlerinde ve bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca Süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Uyuzotu bitkisi kaynatılarak içilir. Veya saça ve yaralı deriye sürülerek kullanılabilinir.
Uyuz otu çayı, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

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