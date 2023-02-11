Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarda üniversitelerin bahar dönemine ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Peki, Uzaktan eğitim nedir? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır Selahattin Eyyübi Kent Meydanı çadır kentini ziyaret ettiği sırada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında bahar dönemi yaklaşan üniversiteler de vardı. Buna göre üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle, öğrencilerin internet yoluyla ders ve materyallerine ulaşarak sınav ve ödevlerini yine internet üzerinden gerçekleştirmektedir.

Uzaktan Eğitim, çeşitli eğitimsel yöntemler ve teknikler aracılığı ile zaman ve mekân ile bağlantılı sınırlamaları kaldırarak, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan, günümüzün popüler eğitim yaklaşımlarından birisidir.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamada üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiği duyuruldu. Erdoğan, ‘’Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Buna göre KYK yurtlarına depremzedeler yerleştirilecek ve üniversitelerde eğitim uzaktan eğitim olarak devam edecek.