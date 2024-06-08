Üzerine yıldırım düşen genç kız yaralandı

Kaynak: İHA
Üzerine yıldırım düşen genç kız yaralandı

Siirt'in Şirvan bölgesinde hayvancılıkla uğraşan bir genç kız, ani bir yıldırım çarpması sonucunda yaralanma tehlikesi atlattı.

Olay, Cevizlik köyünün yüksek yaylalarında meydana geldi. 22 yaşındaki Betül Ş., hayvanlarını otlatırken yaşanan doğa olayı karşısında yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, 112 Acil Servis ekipleri hızla harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri, UMKE ve Siirt İl Özel İdaresi personeli, genç kıza ulaşmak için bölgeye yönlendirildi. Yolların açılmasının ardından, yaralı genç kız sağlık görevlileri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneye ulaştırılan genç kızın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Son Haberler
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi
Küçük çocuk maymunu sevgi dolu öpücüklere boğdu Video
Küçük çocuk maymunu sevgi dolu öpücüklere boğdu
Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı Yerel Haberler
Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
Kayseri'deki dolu yağışı bir kişinin kafasını yardı Video
Kayseri'deki dolu yağışı bir kişinin kafasını yardı
Galatasaray imzayı attırıyor Spor
Galatasaray imzayı attırıyor
Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı Dünya
Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı
Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Video
Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti