Üzerine yıldırım düşen genç kız yaralandı

Olay, Cevizlik köyünün yüksek yaylalarında meydana geldi. 22 yaşındaki Betül Ş., hayvanlarını otlatırken yaşanan doğa olayı karşısında yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, 112 Acil Servis ekipleri hızla harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri, UMKE ve Siirt İl Özel İdaresi personeli, genç kıza ulaşmak için bölgeye yönlendirildi. Yolların açılmasının ardından, yaralı genç kız sağlık görevlileri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneye ulaştırılan genç kızın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.