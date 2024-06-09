Devlet yönetimi için CHP’nin ana programı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan merhum Mustafa Koç şöyle demişti:

-“Bir söz var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum;

Karamsar rüzgârdan şikâyet eder,

İyimser değişmesini bekler,

Gerçekçi ise yelkenlerini ona göre ayarlar…”

Rahmetle anıp, ruhu şad olsun diyerek bu harika tespiti siyasete uyarlayayım.

-Karamsar muhalif siyasetçi, iktidarın yarattığı sıkıntılardan şikâyet eder.

-İyimser muhalif siyasetçi, değişmesini bekler.

-Gerçekçi muhalefet, hedeflerini ona göre ayarlar.

Karamsar muhalefet partileri;

-Ekonomik krizden,

-Siyasi yargı kararlarından,

-Terörle iltisakı olan partilerden,

-Maarif müfredatından,

-Anayasa’nın paspas gibi çiğnenmesinden,

-Tarımsal üretim ve temel gıda ürünlerinin fiyatlarından,

-Yandaş medyadan,

-Emekli maaşlarının düşüklüğünden,

-Emekçilerin asgari ücret sarmalı altında sendikasız çalıştırılmalarından,

-Yüksek vergi oranlarından,

-Askerin siyasete bulaştırılmasından,

-Diyanet’in savurganlığından,

-Saraylardan, uçak filolarından,

-Ve ucube Tek Adam Rejiminden şikâyet ederler…

İyimser muhalefet partileri;

-İktidarın tüm sorunları düzeltmesini beklerler…

Gerçekçi muhalefet partileri;

-Çözüm üretirler.

Atatürk, Meclis’in 5. Dönem 3. Yasama Yılını açış konuşmasında diyor ki;

-“Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır…”

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçilince “Gölge Kabine” kurdu:

Kabine Koordinatörü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Genel Sekreter: Selin Sayek Böke.

Adalet Bakanı: Gökçe Gökçen.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Aylin Nazlıaka.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Gamze Taşçıer.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Gülşah Deniz.

Dışişleri Bakanı: İlhan Uzgel.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Deniz Yavuzyılmaz.

Gençlik ve Spor Bakanı: Sevgi Kılıç.

Hazine ve Maliye Bakanı: Yalçın Karatepe.

İçişleri Bakanı: Murat Bakan.

Kültür ve Turizm Bakanı: Koza Yardımcı.

Millî Eğitim Bakanı: Suat Özçağdaş.

Millî Savunma Bakanı: Yankı Bağcıoğlu.

Sağlık Bakanı: Zeliha Aksaz Şahbaz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Pınar Uzun.

Tarım ve Orman Bakanı: Erhan Adem.

Ticaret Bakanı: Volkan Demir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Ulaş Karasu.

11 Kasım 2023'te görevlendirilen Gölge Kabinenin bakanları görev alanlarındaki sorunların çözümü için;

-Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mesleklerinde duayen olan uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurdu mu?

-Türkiye’yi 2. Yüzyıla hazırlayacak yasa çalışmaları başlattılar mı?

-Erdoğan ve Bahçeli’nin “yeni anayasa” teklifini açıklamadan önce Gölge Kabine ‘işte CHP’nin yeni anayasa teklifi’ demek için çalışma başlattı mı?

6 ay geçti ama Gölge Bakanlar bunların hiç birini yapmadı.

“İktidar yapsın biz eleştirelim” anlayışı terk edilmeli.

CHP tek başına iktidar yolunun kapısını 31 Mart yerel seçiminden 1. parti çıkarak açtı.

Ve seçmen de sorunlarına çözüm sağlayacak reformlar görmek istiyor.

Özgür Özel’e diyorum ki;

Gölge bakanlar sadece iktidarı eleştirerek gölgede kalmasın.

Atatürk’ün CHP’ye verdiği şu görev yerine getirilsin:

-Devlet yönetimi için CHP’nin ana programı hazırlansın.

Güvenli limanda olan CHP’nin kaptanı Özel, tek başına iktidar için yelkenler fora…