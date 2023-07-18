Üzerlik otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan üzerlik otunun faydaları dikkat çekti.

ÜZERLİK OTU NEDİR?

Sedefotugiller familyasından; Afrika, Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yeti en, tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 cm kadar boyunda, çok yıllık, otsu bir step bitkisidir. Çiçekleri yeşilimsi beyaz renktedir. Meyvesi basık küre eklinde bir kapsüldür. Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.

ÜZERLİK OTUNUN FAYDALARI

-Sinir sistemini uyarır.

-Balgam söktürür.

-Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.

-Sulu egzamada şikâyetleri giderir.

-Burun Tıkanıklığını Açar

-İltihap Giderici Olarak Kullanılır

-Hormon Dengeleyicidir

-Depresyon, stres gibi sorunlara iyi gelir

-Üzerlik otu üst solunum yolu enfeksiyonları ile mücadeleye yardım eder

-Antioksidan özelliği ile vücut direncini arttırmaya yardımcıdır

-Bağırsaklarda çoğalan parazitlerin vücuttan atılmasını destekler

-Damar üzerinde oluşabilecek çevresel baskıyı azaltır

-Kemik oluşumunu hızlandırır ve onarım süresini olumlu etkiler

-Astım semptomlarını hafifletir

-Uyku düzenin dengelemesine yardımcı olur

ÜZERLİK OTU NASIL KULLANILIR?

Kozmetik sektöründe bitki ekstraktı olarak formülasyona katılarak ağrı kesici özelliğe sahip krem başlıkları arasında yer alır. Bu amaçla, ağrının yoğun hissedildiği baş bölgesinde ve bacak bölgelerinde kullanımı desteklenir. Gıda takviyesi olarak kapsül, toz ve tablet formunda günlük RDA değerlerine göre kullanımı sağlanır. Çay olarak tüketimi ise kolay hazırlama yöntemi ile daha çok tercih edilebilir.

ÜZERLİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yaz aylarında toplanan üzerlik otu tohumları, 1 yemek kaşığı olacak şekilde kaynatma haznesine alınır. Kısık ateşte ocak üzerine 2 bardak su eklenerek demlenmeye bırakılır. Demlenme süresi 5-15 dakika arasında ısıtıcı gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu süre zarfında, ısıtıcı haznenin ağzı kapatılarak besin değerleri büyük ölçüde korunabilir. Son olarak, çayı süzerek bardağa alınarak günde bir bardak olacak şekilde içmeye hazır hale gelir.