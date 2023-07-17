Melek otunun şaşırtan yararları neler

İşte melek otunu yararları…

Melek otunun şaşırtan yararları neler

Melek otu eski çağlardan bu yana insanlar tarafından çok sık kullanılan bir bitki. Faydaları ise saymakla bitmiyor.

Melek otu özellikle Çin, Kore ve Japonya’da yetişiyor. Ülkemizde ise Doğu Karadeniz ve Marmara bölgesinde yetişmekte. Bir diğer ismi Angelica olan Melek otu, Eylül ve Ekim aylarında toplanarak kurutuluyor.

AKNE VE SİVİLCEYE İYİ GELİYOR

Cildin PH’ını düzenler. Tıkanmış gözenekleri açar. Antibakteriyel özelliği vardır. Yüzdeki gerilmelere, şişkinliğe ve kızarıklığa birebirdir. Kan dolaşımını arttırma özelliğinden dolayı cildi canlandırarak, berrak ve sağlıklı bir cilde kavuşmayı sağlar. Ciltte oluşabilen kaşıntı ve alerjik reaksiyonları giderir.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR

Melek otu, 17. ve 18. yıllarda kadınların cinsel isteksizliğini gidermede kullanılıyordu. Afrodizyak etkisi olan bu bitki kadınların sağlıklı bir şekilde orgazm olmasını sağlıyor. Penil vibratuar seviyesini yükseltir ve penil somatosensör uyarım potansiyeli amplitüdünü düşürür. Erken ve sağlıksız orgazmın önüne geçer.

ZAYIFLATIR

Melek otu, her yemekten 15 dakika önce, bir bardak kaynatılmış suya bir tutam konularak tüketilirse zayıflamaya yardımcı olur.

YAĞIYLA SAĞLIKLI MASAJLAR YAPILABİLİR

Melek otu bitkisinin kökünden elde edilen yağ harici olarak, masaj ve terapilerde kullanılır. Vücutta oluşan yaraların da çabuk iyileşmesini sağlar.

YAN ETKİLERİ

Melek otu birçok sağlık sorununa iyi gelmesine rağmen yüksek dozlarda tüketildiğinde risk teşkil edebilir. Melek otunun içerdiği eterli yağın, rahim kasılmalarını hareket geçirdiği için özellikle hamilelerin kullanmaması gerekmektedir. Sürekli ve daimi olarak kullanılmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. Ve kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir.

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Ünlü şirketin kuryesi aylık kazancını açıkladı Ekonomi
Ünlü şirketin kuryesi aylık kazancını açıkladı
Eski sevgiliyle poz verme modası başladı Magazin
Eski sevgiliyle poz verme modası başladı
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı Güncel
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı Güncel
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir? Keşfet
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir? Keşfet
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir?