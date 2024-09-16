Uzman çavuş genç yaşta hayatını kaybetti. Hamile eşi yasta

Düzenleme: Kaynak: AA
Uzman çavuş genç yaşta hayatını kaybetti. Hamile eşi yasta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapan Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm (32), trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşi 2 aylık hamile olan Ürüm'ün cenazesi yarın memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Akdoğan-Vadili kara yolunda meydana geldi. Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün kontrolünü yitirdiği FB 950 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Kaya (45) yönetimindeki HT 944 plakalı otomobille çarpıştı. Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm ile diğer araç sürücüsü İsmail Kaya, yanındaki Ayşe Bayır Kaya (44) ve Mustafa Efe Kaya (9) da yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 yıllık evli Uzman Çavuş Ürüm, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Acı haber, Uzman Çavuş Ürüm'ün Manisa'nın Selendi ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan annesi Dudu Ürüm ve eşi 2 aylık hamile Kübra Ürüm'e ulaştı. Sinir krizi geçiren Dudu Ürüm ve gelinine hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. Uzman Çavuş Ürüm'ün ölüm haberini alan yakınları taziye ziyaretine geldi.

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ASTSUBAY OLMAK İÇİN KURSA KATILACAKTI

Uzman Çavuş Sefa Ürüm'ün astsubaylık sınavını kazandığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) birliğinden 15 gün sonra ilişiğini kesip, astsubaylık kursuna katılmak için Balıkesir'e gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sefa Ürüm'ün cenazesinin saat 22.00'da uçakla önce İzmir'e getirileceği, ardından da kara yoluyla memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine götürülüp, burada yarın öğlen toprağa verileceği bildirildi.

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